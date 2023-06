Rencontre Macron-Meloni : vers un réchauffement des relations ?

Emmanuel Macron reçoit pour la première fois à Paris Giorgia Meloni pour tenter de confirmer le retour à la normale des relations entre la France et l'Italie après une série de crises autour du dossier sensible de l'immigration. Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, était sur France 24 pour évoquer cette rencontre.