Agriculteurs versus oies sauvages : en Finlande, le réchauffement climatique crée des conflits

Dans la région finlandaise de la Carélie, à l'est du pays, le changement climatique pousse les agriculteurs locaux à entrer en conflit avec la faune. Il y a 20 ans, rares étaient les oies sauvages qui s'arrêtaient en Finlande pour se nourrir lors de leur longue migration vers l'Arctique depuis leurs zones d'hivernage aux Pays-Bas et en Allemagne. Aujourd'hui, elles se comptent par centaines de milliers. Conséquence, agriculteurs et oies se livrent une concurrence acharnée pour les terres arables.