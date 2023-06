Le Burundi espère rapatrier 70 000 réfugiés en 2023

Le Burundi a lancé depuis cinq ans un grand programme de rapatriement des réfugiés installés au Rwanda et en Tanzanie. En 2015, suite à une crise politique déclenchée par des manifestations contre le troisième mandat de l’ancien président, Pierre Nkurunziza, 400 000 personnes avaient fui la répression et les violences. Depuis, la paix est revenue et au moins la moitié des exilés ont été rapatriés. Leur réintégration est un véritable défi…