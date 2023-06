Éthique et Tech, mariage impossible ?

03:04 Éthique et Tech, mariage impossible ? © France24

Vidéo par : Sébastian SEIBT Suivre

Le salon VivaTech a été l’occasion d’évoquer la course à l’innovation dans le domaine de l’IA, de la réalité virtuelle, de la santé ou encore du sport. Mais Françoise Baylis, spécialiste mondiale des questions de bioéthique, tient à rappeler qu’il est essentiel de prendre aussi le temps de réfléchir au monde dans lequel on veut vivre, avant de ne plus avoir le choix.