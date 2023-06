Pacte financier : "nous avons tous intérêt à un développement équilibré" selon Catherine Colonna

Emmanuel Macron a plaidé jeudi 22 juin pour un "choc de financement public" et plus de "financements privés" afin d'aider les pays les plus vulnérables à faire face au double défi de la pauvreté et du réchauffement climatique.