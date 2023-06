Contre-offensive ukrainienne : Kiev reconnaît une "avancée ralentie"

03:13 La contre-offensive ukrainienne : Kiev reconnaît une "avancée ralentie" © France24

Sur le terrain en Ukraine, la Russie poursuit ses bombardements. Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées à Kherson, selon le gouverneur de l'oblast. L'armée ukrainienne, elle, revendique des avancées dans le sud et dit contenir l'offensive des troupes russes dans l'est où des combats se poursuivent. Volodymyr Zelensky l'admet : les progrès de sa contre-offensive sont plus lents que souhaités. Paul Vallet, historien, politologue et chercheur associé au Centre de sécurité politique de Genève (Suisse), était sur France 24 pour évoquer la situation