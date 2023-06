Sommet climat à Paris : "On n'avait pas besoin d'un pansement mais d'un traitement de longue durée"

La France accueille des dirigeants du monde entier à l'occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se veut plus solidaire et davantage adapté à la lutte contre le changement climatique et d’autres défis, comme la pauvreté et les inégalités. Fanny Petitbon, responsable du plaidoyer pour l'ONG Care, était sur France 24 pour évoquer ce sommet.