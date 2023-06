Sommet sur le climat à Paris : "On n'attend pas un accord [...] mais une feuille de route"

Suite et fin du Sommet pour un Nouveau Pacte Financier Mondial pour le Climat. Objectif : aider les pays en développement à financer la transition écologique et à faire face au le poids de la dette depuis la crise du Covid-19. Mais les négociations climatiques patinent depuis des années sur fond de division entre les pays du Nord et du Sud. Les précisions de Marina Bertsch, journaliste environnement à France 24.