Témoignage FRANCE 24 - "Nous savions que ce moment arriverait" : services de renseignement ukrainien

04:53

Le ministère ukrainien de la Défense s'est moqué des soldats russes, les appelant à ne plus combattre l'Ukraine mais à choisir leur camp dans le conflit entre Wagner et l'armée russe. "Le ministère de la Défense de l'Ukraine se demande pourquoi les soldats russes sont encore dans leurs tranchées boueuses, plutôt que de venir en aide à leurs camarades, que ce soit d'un côté du conflit ou de l'autre. Ca serait plus sûr pour eux que d'affronter l'armée ukrainienne", a dit le ministère sur Twitter.