France : les quartiers pris au piège, comment arrêter le cycle des violences ?

Ségolène Malterre

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à 875 interpellations, dont 408 à Paris et sa proche banlieue, selon le bilan définitif du ministère de l'Intérieur. Les parents et les associatifs ne sont pas surpris, mais désemparés par cette violence qui leur échappe. Ségolène Malterre est journaliste pour l'émission Pas2quartier de FRANCE 24. Une émission unique en son genre, où chaque semaine, avec Wassim Nasr, elle va à la rencontre des jeunes des quartiers et des personnes qui essaient de faire bouger les choses. Elle nous transmet leurs témoignages.