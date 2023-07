Guerre en Ukraine : en Crimée, la crainte d'une saison touristique désastreuse

Les baies et les plages de Crimée, réputées pour leur beauté, sont quasiment vides. Une anomalie qui soulève la crainte d'une saison touristique désastreuse pour la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Depuis l'été 2022, la Crimée, base logistique des forces russes attaquant l'Ukraine, subit régulièrement des frappes, notamment de drones. Et elle n'est plus accessible qu'en train ou en voiture, de quoi dissuader de nombreux touristes.