Mali : une île-école scolarise plus de 200 enfants à Bamako

01:13

Au Mali, plus de 2 millions d'enfants de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école à cause de l'insécurité, la pauvreté et l'éloignement, selon l'Unicef. Bamako, la capitale, n'est pas épargnée. Des écoliers des rives et des îles du fleuve Niger ne sont pas scolarisés. Mais depuis 2017, environ 200 enfants ont pu être intégrés dans le système scolaire grâce à une pirogue.