"Une militarisation nouvelle des groupes palestiniens" fait surgir le "spectre d'une 3ème intifada"

L'armée israélienne a annoncé mercredi la fin de son opération militaire en Cisjordanie occupée, dans laquelle 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, peu après avoir mené des frappes aériennes sur Gaza en "réponse à des tirs de roquettes". Cette opération militaire, la plus importante depuis plusieurs années en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avait été lancée lundi. Des centaines de soldats ont été mobilisés, ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée. Selon David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue « Orients Stratégiques, invité de France 24, "il y a le spectre d'une troisième intifada qui est effectivement surgi".