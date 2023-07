Sylvain Rousseau revient sur le dernier vol d'Ariane 5

01:15

Vidéo par : Sylvain ROUSSEAU

"Cette mission est très symbolique avec un satellite français et allemand, les deux principaux contributeurs d'Ariane", explique Sylvain Rousseau qui ne tarit pas d'éloge. "C'est un lanceur d'une fiabilité et d'une précision renouvelable, et qui a permis à l'Europe de gagner de l'agent."