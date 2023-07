Le lac d’Issyk-Koul, au cœur d’une bataille contre le plastique

Sur les rives montagneuses d'Issyk-Koul, la saison touristique, courte mais intense, vient de débuter. Et les plongeurs volontaires remontent des profondeurs du lac des sacs remplis de détritus, qui menacent l'écosystème. "Nous aimerions plonger et ne pas trouver de déchets", regrette Anvar Chamsoutdinov à côté du butin du jour: un moteur, deux parapluies, des pneus, des bouteilles, des vêtements et du plastique. Le ministère des Situations d'urgence a envoyé des plongeurs pour épauler l'équipe bénévole.