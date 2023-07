"Situation désastreuse" : le Soudan plonge dans une guerre civile qui "s'empire de jour en jour"

06:38

Vidéo par : Claire HILDERBRANDT Suivre

De hauts responsables de l'ONU ont dénoncé mercredi la hausse des violences, notamment sexuelles, contre les femmes et les filles au Soudan, où les combats font rage depuis plus de deux mois et demi. Patrick Youssef, directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour la région Afrique, invite de FRANCE 24, qualifie de la guerre brutale au Soudan "une situation désastreuse, vu que 80% des hôpitaux ont cesse de fonctionner, les soins de santé ne sont pas prescrits aux gens, la capitale qui est densément peuplée de 5 à 6 millions personnes effectivement sans accès à l'eau, donc vraiment une situation qui s'empire de jour en jour".