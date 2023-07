Tunisie : chasse aux migrants à Sfax, escalade de violences après la mort d'un homme dans des heurts

A Sfax, à l’Est du pays, la situation reste tendue après la mort d’un Tunisien Nizar Amri, poignardé lors d’une altercation entre Tunisiens et subsahariens le lundi 3 juillet. Depuis plusieurs semaines, la ville est le théâtre d’échauffourées entre migrants et habitants. Une manifestation anti-migrants a eu lieu le dimanche 25 juin. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili sont allés sur place.