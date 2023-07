Biden & Charles, "chefs d'État âgés bien ensemble" : une relation spéciale anglo-américaine solide

Vidéo par : Claire HILDERBRANDT

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont affiché la solidité des liens entre Londres et Washington lors d'une brève rencontre à Downing Street, à la veille d'un important sommet de l'Otan en Lituanie où sera évoqué le soutien à l'Ukraine. Une quarantaine de minutes après son arrivée à la résidence du chef du gouvernement britannique, Joe Biden est reparti à bord de sa limousine blindée, "The Beast", avant de mettre le cap sur le château de Windsor, où il doit prendre le thé avec le roi Charles III. Pour une analyse approfondie, FRANCE 24 reçoit Denis MacShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes.