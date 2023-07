Sur la route des Canaries, 300 migrants partis du Sénégal portés disparus

03:51 © France 24

Au moins 300 migrants, partis du Sénégal à bord de trois bateaux, sont portés disparus, a indiqué dimanche l’association Caminando fronteras. Les bateaux avaient quitté la petite ville de Kafountine, dans le sud du Sénégal, il y a environ deux semaines et cherchaient à atteindre les Canaries, à 1 700km de là. Moins fréquentée que la route de la Méditerranée centrale, la route des Canaries est plus meurtrière car les distances à parcourir sont plus longues et les courants de l’océan Atlantique rendent la navigation plus difficile.