Six mort dans une maternelle en Chine : attaque à l'arme blanche, suspect arrêté

01:11

Vidéo par : Yena LEE

Une attaque au couteau au sein d'une école maternelle en Chine a fait six morts et un blessé lundi à Lianjiang dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales. Parmi les sept victimes figurent "un enseignant, deux parents et trois élèves", a déclaré une porte-parole de la municipalité, en ajoutant qu'un suspect avait été arrêté.