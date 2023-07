France : syndicats et patronat reçus par Elisabeth Borne pour définir un agenda social

Un pas vers le nouveau "pacte de la vie au travail" voulu par Emmanuel Macron: patronat et syndicats se retrouvent mercredi à Matignon pour s'accorder sur un agenda social, un peu plus d'un mois après la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Bruno Cautres, politologue et chercheur CNRS au Cevipof, était sur France 24 pour évoquer la situation.