Jacques Rupnik rend hommage à son ami cher Milan Kundera, un "grand romancier et essayiste"

L'une des plus grandes voix de la littérature mondiale, l'écrivain franco-tchèque Milan Kundera, auteur de "L'Insoutenable Légèreté de l'être", est mort à l'âge de 94 ans à Paris, où il résidait depuis des décennies. Pour une rétrospective intime de la vie et de l'héritage de Milan Kundera, FRANCE 24 reçoit Jacques Rupnik, directeur de recherche émérite au CERI / Sciences Po et spécialiste de l’Europe centrale et orientale. Le professeur Rupnik garde de grands souvenirs de son ami : "un homme qui n'aimait pas les réunions publiques mais qui était dans son élément quand il était en tout petit comité".