RD Congo : la jeunesse mobilisée contre le changement climatique

03:12 Ketsia Passou, activiste du climat © France 24

Vidéo par : Samia METHENI Suivre

Ketsia Passou a 18 ans. Elle a fait de la protection de l’environnement son combat. Aujourd’hui, elle est activiste et jeune ambassadrice pour de la cause climatique et environnementale en République démocratique du Congo. France 24 l’a rencontrée à l’occasion du forum Médias & Développement.