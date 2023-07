Emmanuel Macron lors du sommet de l'Otan à Vilnius : "Notre soutien à l'Ukraine est durable"

22:02 Emmanuel Macron lors du sommet de l'Otan à Vilnius © France24

Au second jour d'un sommet de l'Otan organisé à Vilnius, en Lituanie, un plan d'engagements à long terme pour la sécurité de l'Ukraine doit être présenté par les Occidentaux. A l'occasion de ce sommet, Emmanuel Macron s'est exprimé. Le président français a affirmé que la Russie était "fragile politiquement et militairement" et qu'elle trouverait face à elle des Occidentaux déterminés à apporter un soutien durable à l'Ukraine.