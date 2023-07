Sommet de l'Otan : la Russie est "fragile" militairement, selon Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi 12 juillet que la Russie était "fragile" militairement et qu'elle trouverait face à elle des Occidentaux déterminés à apporter un soutien "durable" à l'Ukraine. "La Russie est fragile militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable plus que d'aucuns ne le pensaient", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Otan à Vilnius.