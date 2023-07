14 Juillet 1953 : six Algériens, un Français tués par la police

Ils s’appellent Amar Tabjadi, Abdallah Bacha, Larbi Daoui, Abdelkader Dranis, Mohammed Isidore Illoul, Medjen Tahar et Maurice Lurot... Six Français musulmans d’Algérie (FMA) et un Français, militant de la CGT. Tous sont morts sous les balles de la police le 14 juillet 1953, lors d’un défilé populaire à Paris. La raison de cette tuerie ? Des drapeaux algériens brandis par les nationalistes du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) et le portrait de son leader Messali Hadj. Explications avec Assiya Hamza, auteure du webdocumentaire "14 Juillet 1953 : six Algériens, un Français meurent sous les balles de la police" sur France 24.