Ils remportent "la Sony Talent League" : 4 ivoiriens séduisent le jury avec leur film d'animation

01:47 Ils remportent "la Sony Talent League" : quatre ivoiriens ont séduit le jury avec leur film d'animation © FRANCE 24

Ils ont entre 22 et 30 ans.. Ont appris seuls à maitriser les dernires logiciels d'animation 3D... et ont séduit le jury international de la "Sony Talent League". Pour tous les fanas d'animés et de superhéros, de plus en plus nombreux en Cote d'ivoire. Ils représentent désormais le grand espoir de l’animation africaine et recevront leur prix ce mercredi à Barcelone.