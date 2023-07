Tunisie : 150 migrants subsahariens abandonnés sans eau dans le désert à la frontière libyenne

Des dizaines de migrants d’Afrique subsaharienne, dont des femmes et des enfants, ont été raflés par les autorités, cette semaine et abandonnés dans le désert à la frontière libyenne sans eau, sans nourriture et sans possibilité de revenir. Charlotte Boitiaux, de la rédaction d’InfoMigrants a pu entrer en contact avec certains d'entre eux. La situation est dramatique.