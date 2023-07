14-Juillet : un spectacle pyrotechnique attendu tous les ans par les Français

01:29

Quelque 45.000 policiers et gendarmes, des unités d'élite et des blindés sur le pont chaque nuit depuis jeudi soir et jusqu'à samedi matin: dans la foulée des récentes émeutes, le gouvernement a déployé les grands moyens pour contenir les traditionnels incidents des festivités du 14 juillet. Hier, le 13 juillet, des feux d'artifice ont eu lieu dans différentes villes, pour le bonheur des grands et des petits.