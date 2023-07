Défilé du 14-Juillet : honneurs rendus au président de la République, place de la Concorde

01:23 Défilé du 14-Juillet : honneurs rendus au Président de la République, place de la Concorde © France24

Le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur l’avenue des Champs-Élysées, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. L’occasion d’honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés au service de la France et des Français. Aux alentours de 10h30, les honneurs ont été rendus au Président de la République, place de la Concorde, par les 1er et 2e régiments d’infanterie de la Garde républicaine.