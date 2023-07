Défile du 14 juillet : dernière mise en place des troupes sur les Champs-Elysées

Défile du 14 juillet : dernière mise en place des troupes sur les Champs-Elysées

Le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur l’avenue des Champs-Élysées. L’occasion d’honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés au service de la France et des Français. Cette année, le défilé militaire a pour thème "Nos forces morales" et l'Inde en est l'invitée d'honneur. Les détails avec Karim Yahiaou, envoyé spécial de France 24 place de la Concorde à Paris.