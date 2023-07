Défile du 14 juillet sur les Champs-Elysées : Emmanuel Macron arrive sur place

01:33 Défile du 14 juillet sur les Champs-Elysées : Emmanuel Macron arrive sur place © France24

Le traditionnel défilé du 14 juillet se tient comme chaque année sur l’avenue des Champs-Élysées, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. L’occasion d’honorer les femmes et les hommes qui se sont engagés au service de la France et des Français. Aux alentours de 10 heures, le président français est arrivé sur place. Il commencé par saluer le chef d'Etat major des armées et le gouverneur militaire de Paris.