Affaire Bouthier: le Maroc saisit la justice française

01:48

La justice marocaine va diligenter une commission rogatoire en France dans le cadre du scandale sexuel impliquant Jacques Bouthier et plusieurs de ses collaborateurs au Maroc. Cette commission aura pour but d'auditionner l'ancien PDG du groupe de courtage en assurance Assu 2000, qui est parallèlement mis en examen en France pour, entre autres, "traite d'êtres humains" et "viols sur mineure.