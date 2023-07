Mort de Jane Birkin : que retiendra-t-on de cette icône francophone ?

04:00

Vidéo par : FRANCE 24 Suivre

"Comme beaucoup de Françaises et Français, mon cœur est brisé" s'émeut l'animatrice de radio et de télévision Vali Kligerman sur France 24. Pour cette franco-américaine, Jane Birkin, une femme engagée, était plus qu'une artiste.