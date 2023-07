Turquie : "On a survécu au séisme, mais cette poussière va nous tuer"

Située à l'extrême sud de la province d'Hatay, la plus touchée par le séisme du 6 février qui a fait au moins 55 000 morts et des millions de déplacés, la ville côtière de Samandag, en Turquie, vit dans un nuage de fine poudre grise. Cinq mois après la catastrophe, il y a entre 116 et 210 millions de tonnes de gravats à évacuer, selon le programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue). Ces décombres, parfois toxiques, inquiètent les défenseurs de l’environnement et les habitants qui craignent pour leur santé.