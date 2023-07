Accord UE-Tunisie sur la migration : les ONG dénoncent un accord inique

01:28

Vidéo par : Lilia BLAISE

Le mémorandum signé ce dimanche entre la Tunisie et l’Union européenne pour "investir dans une prospérité partagée" prévoit une aide de 900 millions d’euros sur divers domaines, commerce, digital et transition énergétique. Mais ce sont les 105 millions d’euros dans le cadre du partenariat pour lutter contre la migration irrégulière qui font grincer des dents en Tunisie. Alors que le pays a déjà du mal à gérer sa crise migratoire, notamment la présence de subsahariens en situation irrégulière sur son territoire, la signature de cet accord a une portée symbolique et politique forte.