La messe mondiale du genre au Rwanda : droit des femmes et des communautés LGBTQI+ à l'honneur

Kigali accueille la 7ème conférence "Women Deliver" sur l'égalité des genres, et la 1ère à se tenir en Afrique. Les débats sur les droits des femmes sur le continent seront à l'honneur. Plus de 6 000 militant.e.s féministes sont attendues au Rwanda, et 200 000 personnes suivront les débats en ligne.