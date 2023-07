Au Kenya, deux morts et des centaines d'arrestations dans des manifestations antigouvernementales

Deux personnes ont été tuées, mercredi 19 juillet, lors de manifestations contre la vie chère et la politique du gouvernement dans plusieurs villes du Kenya, menées à l'appel de l'opposition, et où plus de 300 personnes ont été interpellées.