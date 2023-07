Macron demande à ses ministres d'être "exemplaires" et d'agir toujours "avec la plus grande dignité"

24:40 © AFP

Emmanuel Macron a demandé vendredi à ses ministres d'être "exemplaires" et d'agir "toujours avec la plus grande dignité", leur signalant qu'ils étaient "regardés dans tous les détails" de leur action et de leur vie.