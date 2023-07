Mbappé écarté de la tournée au Japon : le "coup de pression" du PSG

03:33

Vidéo par : Judith GRIMALDI

Le Paris Saint-Germain a écarté vendredi de sa tournée au Japon Kylian Mbappé, apogée d'un conflit qui ne cesse de s'envenimer entre le champion de France et sa star. Le club veut que son capitaine prolonge son contrat, qui expire dans un an, ou soit vendu dès cet été, et refuse que Mbappé parte libre dans un an, donc gratuitement. Le PSG ne débutera les discussions qu'après le 31 juillet. Analyse de Nicolas Kssis-Martov, journaliste au magazine So Foot.