Le Cambodge, nouvel eldorado asiatique à deux vitesses

Longtemps l'un des pays les plus pauvres au monde, le Cambodge connaît une croissance économique record avec une hausse du PIB de plus de 7% par an. Les autorités ont ouvert l’économie aux capitaux étrangers, notamment chinois, et les projets d’infrastructures se multiplient à Phnom Penh. Une partie de la population s’est considérablement enrichie, mais les inégalités se creusent : près de 18% de la population vit sous le seuil de pauvreté et les plus désœuvrés sont exilés loin des regards.