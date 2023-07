Incendies : "c’est un phénomène qui se généralise à l’échelle de la planète"

Face à la sécheresse des sols et des forêts due à la montée des températures, des territoires entiers s’embrasent en France et à l’étranger. Selon Michel Vennetier, de l’association Forêt méditerranéenne, auteur de "Pourquoi les forêts brûlent-elles ?" (Ed, Pommier), invité de France 24, "c’est l’accumulation des sécheresses et des canicules qui se répètent avec le temps qui font que les incendies sont toujours plus violents et plus difficiles à maîtriser." Explications.