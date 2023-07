Deux ans après le coup de force de Saïed : la crise politique se poursuit, l'opposition manifeste

En Tunisie, ce mardi 25 juillet célèbre normalement la proclamation de la république tunisienne en 1957, un an après l’Indépendance du pays. Mais aujourd’hui cette date marque aussi les deux ans après le coup de force constitutionnel de Kaïs Saïed qui s’était arrogé les pouvoirs, avait suspendu le parlement et limogé le gouvernement de l’époque face à la crise politique et sanitaire que traversait le pays.