Feux : l'Algérie enterre ses morts, le Nord-Est touché, 34 morts et plus de 80 blessés

Feux : l'Algérie enterre ses morts, le Nord-Est touché, 34 morts et plus de 80 blessés

Des milliers d'hectares de forêts et de cultures détruits, des centaines d'habitations effondrées, des dizaines de sinistrés sans eau et ni électricité: le bilan matériel est lourd après les incendies qui ont ravagé le nord-est de l'Algérie et ont fait au moins 34 morts.