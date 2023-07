Coup d'Etat au Niger : la lutte menée contre les groupes djihadistes contestée ?

Le coup d'Etat militaire contre le président du Niger, Mohamed Barzoum, est "parfaitement illégitime", a déclaré vendredi son homologue français Emmanuel Macron, en s'engageant à oeuvrer avec les instances régionales au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Quelque 1.500 soldats français sont déployés au Niger pour lutter contre les insurrections djihadistes dans le Sahel, dont une partie des soldats de l'ex-opération Barkhane qui étaient auparavant basés au Mali et ont dû en partir après l'alliance entre la junte au pouvoir à Bamako et la Russie. FRANCE 24 reçoit Nicolas Normand, ancien ambassadeur de France au Mali, en République du Congo et au Sénégal pour nous en dire plus.