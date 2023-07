Le coup de force au Niger a-t-il réussi ? "Il y a beaucoup de confusion, une volatilité et des questions sans réponses"

04:13

Vidéo par : Cyril PAYEN

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, jusqu'alors allié des pays occidentaux, devient le troisième pays du Sahel, miné par les attaques de groupes liés à l'Etat islamique et à Al-Qaïda, à connaître un coup d'Etat depuis 2020. A Niamey, l'armée a apporté jeudi son soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien depuis mercredi soir. Cyril Payen, grand reporter de FRANCE 24, nous en dit plus sur les incertitudes de ce coup de force au NIger.