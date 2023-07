Réforme judiciaire contestée en Israël : vague de protestations, Benjamin Netanyahu minimise

En Israël, le mouvement de contestation se poursuit. Ils étaient encore des milliers à manifester à Tel Aviv après l'adoption lundi de l'une des mesures clés de la réforme judiciaire qui vise à réduire les pouvoirs de la Cour suprême. Les manifestants dénoncent une remise en cause de l'Etat de droit. Le 1er ministre Nétanyahou parle, lui, d'une correction mineur. Nos journalistes Julien Chéhida et Emerald Maxwell nous en disent plus.