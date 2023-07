Sommet Russie-Afrique : Poutine veut resserrer les relations politiques et économiques

01:02

Vidéo par : Caroline DUMAY

Second jour du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Une vingtaine de chefs d'Etats africains ont fait le déplacement. Vladimir Poutine va offrir des céréales à ses plus proches alliés, 6 pays africains. Le président russe s'est engagé après la rupture de l'accord par Moscou sur l'exportation de céréales ukrainiennes. Un déjeuner de travail est prévu entre Vladimir Poutine et un groupe de chefs d’État africains sur l’Ukraine. Les précisions de notre envoyée spéciale Caroline Dumay.