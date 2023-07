Sénégal : ce que l'on sait de l'arrestation d'Ousmane Sonko

02:49

Vidéo par : Elimane NDAO Suivre

Après l'arrestation d'Ousmane Sonko vendredi à Dakar, le procureur parle d'une enquête pour "divers chefs de délits et crimes". Le parquet a affirmé dans un communiqué que "depuis un certain temps", des "actes, déclarations, écrits, images, et manœuvres" de la part de l'opposant étaient "constitutifs de faits pénalement répréhensibles". Les explications d'Elimane Ndao, correspondant de France 24 à Dakar.