"Dérussification" en Ukraine : la statue de la Mère-Patrie de Kiev perd son emblème soviétique

01:56 © AFP

Les travaux commencent pour retirer l'emblème soviétique de la faucille et du marteau du bouclier de la statue de la Mère-Patrie à Kiev, l'un des monuments les plus importants de Kiev, et le remplacer par les armoiries du trident ukrainien.